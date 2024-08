Non c'è posto nella Juventus per Federico Chiesa. La scelta ormai è stata fatta e l'attaccante non farà parte della rosa di Thiago Motta. Il problema, per la Juve, è che la scadenza nel 2025 non consente di chiedere tanto per il cartellino e Chiesa non pare avere fretta di scegliere il proprio futuro.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Giuntoli si è messo al lavoro e spera di trovare una soluzione per non perdere l'attaccante a zero fra un anno, ma ogni tentativo di rinnovo è stato un flop e ormai quella pista sembra abbandonata. Ai bianconeri piacciono Nico Gonzalez e Galeno, seguiti da Conceiçao e Adeyemi. Ma è chiaro che il tema esuberi condizioni questa fase di mercato.

Il club torinese spera in un'offerta da 15-20 milioni per Chiesa, in modo da evitare una convivenza forzata fino al 30 giugno 2025 e il conseguente addio a zero. Federico aspetta e non intende scegliere sotto il pressing: vuole un club di livello, protagonista in Champions League. Anche perché sono poche le società a potersi permettere il suo contratto da 5 milioni di euro. E poi c'è l’ambizione di voler restare al top. Altrimenti, tutto rimandato al 2025 e alla possibilità di trasferirsi gratis.