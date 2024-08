Rottura totale tra la Juventus e Federico Chiesa. Come conferma la Gazzetta dello Sport, nonostante non arrivino offerte, il club bianconero ha chiuso definitivamente le porte all'attaccante mettendolo fuori rosa: Chiesa si allenerà insieme agli esuberi, in orari diversi rispetto alla prima squadra.

Secondo la rosea, l'ex Fiorentina continua a puntare i piedi e a far leva sul contratto in scadenza al 2025, intenzionato a liberarsi a zero. Il timore della Juve - secondo la Gazzetta - è che il giocatore abbia già un accordo per trasferirsi a giugno 2025 in una società a lui gradita, senza che la Juve incassi un euro.