Dovrà forse attendere ancora Josep Martinez prima di fare il suo debutto in gare ufficiali con la maglia dell'Inter, lui che così come Tajon Buchanan non ha ancora giocato un minuto. Secondo la Gazzetta dello Sport, in vista della gara contro il Venezia, sono ridotte le chance di vedere l'ex Genoa dal primo minuto al posto di Yann Sommer. In difesa, invece, confermato Stefan de Vrij al centro con Alessandro Bastoni a sinistra, con conferma anche per Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard. Recuperato ed allenatosi in gruppo quest'oggi, Kristjan Asllani è pronto a prendersi la cabina di regia.

