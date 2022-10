L’Inter è convinta di non aver infranto nessuna clausola, come confermato nel bilancio illustrato oggi agli azionisti. Secondo Gazzetta.it, inoltre, il club di Viale della Liberazione non solo si sente nel giusto, ma è pronto a contrattaccare chiedendo allo Sporting i danni. "La Fifa ha ricevuto nelle scorse settimane la causa dello Sporting e adesso la decisione di primo grado è attesa dopo Natale - si legge sulla rosea -. Lo Sporting ha puntato i riflettori sulla cessione in prestito di Lazaro al Benfica, operazione conclusa pochi giorni dopo la risoluzione di Joao Mario: spera di dimostrare che è stata una "compensazione" per lo svincolo di Joao Mario, un modo per pagare l'Inter. Ma il prestito dell’austriaco è stato valutato un milione e Lazaro non è stato acquistato dal Benfica al termine della scorsa stagione".