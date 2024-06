Le meritate vacanze di Simone Inzaghi dureranno ancora per una decina di giorni, poi di nuovo al lavoro. C'è da preparare una lunghissima stagione che terminerà con il Mondiale per Club.

Scudetto al terzo anno per il tecnico piacentino che nella prossima stagione piazzerà il sorpasso a Mancini per presenza sulla panchina nerazzurra come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Dopo coppe domestiche e una finale di Champions, Inzaghi ha finalmente gioito per il tricolore della seconda stella. Il sorpasso su Mancini, in carica dal 2004 al 2008, arriverà non appena firmerà il rinnovo.

E allora la Gazzetta già guarda oltre: il quinquennio in nerazzurro affiancherà Inzaghi a Trapattoni e Bersellini, poi Simone metterà nel mirino la Storia: Virgilio Fossati, primo allenatore interista (suo il primo scudetto nerazzurro, da guida tecnica e giocatore) e Helenio Herrera, il Mago della Grande Inter. Fossati restò al timone per sei stagioni di fila dal 1909 al 1915 (mori in guerra). Herrera per otto anni, dal 1960 al '68.

Per quanto riguarda il palmares, Herrera dista un solo trofeo, ma la sua Inter conquistò l'Europa e il mondo. Inzaghi fra 10 giorni tornerà al lavoro per alzare l'asticella.