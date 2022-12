"Il regalo di Sant’Ambrogio che si è fatta l’Inter maltese potrebbe essere utile anche per l’anno nuovo. È di fabbricazione armena, si presta a usi molteplici e rischia di servire già a inizio 2023 a San Siro. Se c’è una cosa che Simone Inzaghi porta in patria da questa mini-tournée nell’isola è la convinzione di avere un’arma offensiva in più: Henrikh Mkhitaryan a ridosso della punta. Ed è lì a certificarlo la prestazione di Micki dietro a Dzeko in questo 4-0 rotondissimo e meritato al Salisburgo: nella seconda amichevole organizzata nel minuscolo stadio di Paola, vicino a La Valletta, l’armeno ha monopolizzato la scena in un innovativo 3-5-1-1". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport all'indomani del test di Malta dopo quello più morbido con lo Gzira United. L'armeno, quindi, come la nota più lieta di giornata: un jolly prezioso per il resto della stagione.