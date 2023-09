Con il rientro dei sudamericani previsto per domani, Inzaghi potrà contare finalmente sull'intero gruppo e lavorare a ranghi completi in vista del derby col Milan di sabato. Da valutare le condizioni di Cuadrado, rimasto in panchina contro il Cile per una leggera tendinite. "Ieri è stata la volta degli olandesi: De Vrij e Dumfries hanno lavorato regolarmente ad Appiano. Pochi i dubbi di formazione, al netto di condizioni fisiche da valutare. La buona notizia è il completo recupero di Acerbi, anche se per il posto di centrale De Vrij resta in vantaggio", assicura la Gazzetta dello Sport.

