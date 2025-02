L'Inter batte la Fiorentina ma pensa già alla Juventus. In particolare, nei prossimi giorni ci saranno da monitorare le condizioni di alcuni nerazzurri tra i quali Thuram e Dimarco.

La partita del francese - come spiega la Gazzetta - è durata poco meno di mezz’ora a causa di una contusione alla caviglia sinistra che lo ha costretto a lasciare il posto ad Arnautovic. L'ex BMG non era al meglio già prima di scendere in campo ieri dopo che giovedì al Franchi aveva preso una botta che non gli aveva permesso di allenarsi al meglio ed era finito in ballottaggio con Taremi. "Thuram è da valutare, Arnautovic pure", ha detto a fine partita Inzaghi.

Dimarco, invece, non era nemmeno in panchina: febbricitante già a Firenze, l’influenza non ha mollato la presa nemmeno per il “replay” di San Siro. Di certo ci sarà il ritorno di Dumfries dalla squalifica.