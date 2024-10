Doppio sospiro di sollievo per l'Inter. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dallo Sport, arrivano ottime notizie dai ritiri di Francia e Albania. Thuram sta bene, nessun problema alla caviglia dopo l'apprensione generata in seguito al fallaccio subito da Maripan nel match con il Torino. Escluse lesioni, ieri l'attaccante ha svolto fisioterapia ma resta a disposizione del c.t. Deschamps.

Tutto bene anche per Asllani, che ieri ha saltato l'allenamento in via precauzionale: nessun guaio muscolare, ma solo un po’ di dolore per via di una contusione al polpaccio rimediata due giorni fa. Già oggi sarà in gruppo.

E Inzaghi sorride anche sul fronte Barella, che ieri, nonostante il giorno di riposo, si è presentato ad Appiano Gentile per allenarsi. Il programma prevede il rientro in gruppo la prossima settimana per esserci con la Roma.