La Gazzetta dello Sport la chiama "formula Barcellona", ovvero l'inserimento nel motore di Calhanoglu e Mkhitaryan, i due che senza Brozovic hanno traghettato il centrocampo dell'Inter quasi verso la qualificazione di Champions. Loro due e Barella stanno formando una linea di metà campo efficace e di qualità, come lo era l'anno passato. E con ogni probabilità sarà riproposta anche domani a Firenze, con buona pace di Asllani.

"Squadra che vince non si cambia, o almeno non si toccano quei meccanismi che hanno aiutato a voltare pagina. Domani a Firenze giocherà la formazione migliore perché c’è tempo per recuperare energie per la Champions. E sarà la stessa che è andata a un passo dall’espugnare per la prima volta nella storia nerazzurra il Camp Nou, ad eccezione dell’inserimento di Acerbi in difesa al posto di Bastoni, come già visto nell’ultimo match di campionato contro la Salernitana", suggerisce la Gazzetta. Conferme, quindi, anche sugli esterni con Dumfries e Dimarco e in attacco con Dzeko e Lautaro.