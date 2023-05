Simone Inzaghi ha ribaltato la stagione dell'Inter e, forse, anche il suo futuro che pareva segnato. Prima del doppio confronto col Benfica, i nerazzurri erano inabissati in classifica e non immaginavano di arrivare a 90 minuti dalla finale di Champions League. Quel passaggio del turno ha dato la svolta, soprattutto emotiva, a tutto il gruppo. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. "E adesso non solo la panchina non traballa più. Ora è anche giusto ragionare anche su una scadenza più lunga. Quel che certo pareva, un addio a fine stagione, adesso è uno scenario completamente cambiato. E la partita la sta “facendo” proprio il tecnico: è lui che ha in mano il suo destino, è lui che ha riscritto la sua storia, è lui che oggi fa scommettere su una sua permanenza", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Ma quali sono stati i fattori decisivi oltre a quello psicologico? Ovviamente recuperare al top gente come Lukaku e Brozovic ha avuto il suo peso, soprattutto in chiave rotazioni. E proprio il turnover, avendo quasi tutta la rosa a disposizione, è stato gestito perfettamente, innalzando globalmente il livello psico-fisico di tutti. E adesso nessuno vuole fermarsi: il secondo posto in campionato è possibile proprio come confermarsi campioni in Coppa Italia e conqusitare la finale di Champions. Sarebbe clamoroso. "E pensare che c’era chi, come Max Allegri, solo 17 giorni fa immaginava per l’Inter il sesto posto...", punzecchia la rosea.

