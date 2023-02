"Le voci su Skriniar non sono state destabilizzanti per noi, si è visto dalla prestazione. Milan è rimasto e darà senza dubbio il 100% fino alla fine dell’anno. Ci tenevamo tantissimo. L’avversario era in grande forma, ma ha trovato una grande Inter che ha vinto con merito, siamo orgogliosi di essere gli unici in lotta su tutti i fronti". Queste le parole di Simone Inzaghi che ben sintetizzano l'umore positivo che si respira ad Appiano Gentile. Un trend che parte da lontano, da inizio ottobre con il successo con il Barcellona, e che ha visto pochi intoppi.

"Inzaghi sa quanto conti proseguire in questa competizione, ma è pure consapevole che l’eventuale vittoria di due coppe non basterà se non arriverà contestualmente la qualificazione alla prossima Champions, un balsamo sui conti da 40 milioni - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. E, in fondo, la serata al gelo di San Sito è benzina per il campionato dove la Dea è una delle rivali più scivolose. In vista di questa corsa, ieri Inzaghi ha fatto il pieno di buone notizie perché non è solo il goleador Darmian a regalare sorrisi. Dal ritrovamento di De Vrij ad altezze sconosciute negli ultimi mesi all’impiego confortante di Lukaku, si può essere ottimisti".