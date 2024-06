L'Inter è a un passo dal 'nuovo Bisseck'. Secondo La Gazzetta dello Sport mancano infatti solo gli ultimi dettagli per portare in nerazzurro Alex Perez, difensore 18enne in forza al Betis. Un colpo che, sottolinea il quotidiano, ricorderebbe quello fatto un anno fa per il centrale tedesco strappato all'Aarhus.

Perez, che verrà aggregato alla prima squadra, era seguito corteggiato da diversi club spagnoli ma ha scelto l'Inter: sarà un affare in prestito con riscatto a 3 milioni di euro. "Il suo arrivo, oltre a quello del trequartista 2006 Topalovic e al filo con la Samp per Leoni, confermano la linea di giovane voluta da Oaktree", scrive la rosea.

