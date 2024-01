Inzaghi studia le mosse per portare tutta la rosa al top e gestire al meglio il doppio impegno tra campionato e Supercoppa Italiana. Ecco perché, anche ragionando sulla prossima settimana e sulla trasferta in Arabia che vale il primo trofeo della stagione, il tecnico dell'Inter sta pensando di dare minutaggio ampio stasera a Monza a due giocatori che nell’ultimo periodo non hanno avuto molto spazio.

Le indicazioni arrivate ieri da Appiano, racconta oggi La Gazzetta dello Sport, portavano a una maglia da titolare possibile per De Vrij al centro della difesa (in questo caso tirerebbe il fiato Acerbi) e Frattesi come mezzala destra al posto di Barella. Sulla sinistra si rivede Dimarco, mentre sulla corsia opposta dovrebbe spuntarla Darmian con la prima panchina per Buchanan. I dubbi saranno comunque sciolti nella rifinitura di oggi.

