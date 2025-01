Marcus Thuram e Joaquin Correa saranno in panchina nella finale di Supercoppa Italiana di questa sera tra Inter e Milan. La conferma arriva da La Gazzetta dello Sport. Dopo la sveglia, in casa nerazzurra è andata in scena la classica riunione tecnica tra staff e squadra che ha anticipato la rifinitura nel centro dell'Al-Riyadh SC: il francese e l'argentino hanno partecipato alla seduta e questa sera saranno a disposizione.

L'Inter scenderà in campo con la stessa formazione che ha battuto l'Atalanta, eccezion fatta per l'attacco: l'unica variante sarà Taremi al fianco di Lautaro.

