Si parte subito con un sold out. Inter-Spezia avrà il conforto del tutto esaurito sugli spalti. Potrebbe essere solo il primo di una lunga serie, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. "Sabato si avvicina, e Inzaghi non vuole lasciare nulla di intentato. Così per venerdì, tecnico e club hanno deciso di organizzare l’allenamento di rifinitura proprio al Meazza, per ricominciare a prendere confidenza col terreno di gioco e entrare prima nel clima partita", riporta il quotidiano.