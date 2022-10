"Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!". Lo ha scritto ieri sera su Twitter Andrea Abodi, neo ministro dello Sport, in riferimento alle testimonianze di violenze e minacce subite da sostenitori nerazzurri presenti nel secondo verde per Inter-Samp di sabato, costretti a lasciare lo stadio come segno di 'rispetto' per l’omicidio del capo degli ultrà, Vittorio Boiocchi.

Nonostante l’assenza di denunce ufficiali, la Digos indaga, allertata dalla pioggia di testimonianze sui social e vogliono raccogliere evidenze del fatto che l’uscita dei tifosi dalla Nord sia stata in parte “forzata” con modi spesso violenti. In tal caso, scatterebbero provvedimenti di tipo amministrativo come i Daspo per le persone coinvolte. Per quanto riguarda la posizione della società nerazzurra, non ce n'è una ufficiale, scritta in un comunicato, ma da Viale della Liberazione fanno notare come il club abbia sempre deplorato ogni forma di violenza e collaborato con le forze dell’ordine per rendere San Siro sicuro.