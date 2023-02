Bocche cucite ieri tra i dirigenti nerazzurri dopo Bologna-Inter 1-0, nessuno aveva voglia di commentare il nuovo scivolone del Dall'Ara che, se l'anno scorso compromise la corsa scudetto, quest'anno ha rimescolato le carte in zona Champions. Dopo una notte di riflessione, però, stando alla Gazzetta dello Sport, è probabile che già oggi la società faccia sentire la propria voce in pubblico . Quel che è certo è che domani, alla Pinetina, quando Inzaghi ha fissato la ripresa degli allenamenti, è previsto un confronto tra i dirigenti e lo staff: "si tratta di una consuetudine, soprattutto dopo prestazioni negative, ma in questo caso è probabile che il faccia a faccia sia più “sentito” del solito, visto che un posto tra le prime quattro non è più così scontato e bisognerà raddrizzare insieme la rotta".

In questo contesto, Inzaghi non è a rischio esonero, il compito di Marotta e Ausilio è cercare di compattare l’ambiente, nella consapevolezza che saranno i prossimi mesi a dare una sentenza definitiva sul lavoro (e quindi sul futuro) dell’allenatore: "la Coppa Italia è solo una guarnizione della torta e non può bastare, la prosecuzione in Champions un sogno che si può toccare con mano, ma il piatto principale è il secondo posto in classifica. Quello non può essere fallito, anzi andrebbe centrato senza precipitare ancor più giù dal Napoli. E senza ulteriori (e poco graditi) viaggi sulle montagne russe", la chiosa del pezzo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!