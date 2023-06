Stando alle informazioni della Gazzetta dello Sport, la cessione a 23 milioni di euro di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr non dà per scontato l’arrivo di Davide Frattesi all'Inter perché nel frattempo le basi della trattativa sono cambiate. Il club nerazzurro, che aveva raggiunto col Sassuolo un accordo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un affare da 35 milioni complessivi incluso il cartellino di Samuele Mulattieri valutato 6 mln, ora deve rifare tutto per via dell'ingresso in scena del Milan, tornati prepotentemente in corsa dopo aver ceduto Tonali al Newcastle. I rossoneri, si legge sulla rosea, dovrebbero incontrare Carnevali tra mercoledì e giovedì e potrebbero spingersi oltre.

"Al Milan sono in corso valutazioni, l’Inter aspetta - forte del sì del giocatore - mentre il Sassuolo ora cambia formula: cessione definitiva da subito, prendere o lasciare. Il derby è servito, fate il vostro gioco", si legge.