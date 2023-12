Il risentimento muscolare accusato da Lautaro Martinez ha poi colpito anche Federico Dimarco. Entrambi saranno assenti in Inter-Lecce per un problema all'adduttore e le tempistiche per il ritorno in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, sono molto simili: il capitano e l'esterno dell'Inter saranno out sia stasera sia col Genoa, ultimo match dell'anno. L'appuntamento è al 2024, con la sfida contro il Verona del 6 gennaio nel mirino.

