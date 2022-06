Anche la Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni di mercato che si sono diffuse ieri sera: Raoul Bellanova è scattato in pole position come obiettivo per la fascia dell’Inter alla luce dell'addio di Ivan Perisic , passato ufficialmente al Tottenham . Dopo che il Cagliari lo ha riscattato dal Bordeaux per ottocentomila euro, Marotta e Ausilio si sono fiondati sul classe 2000 che vorrebbe restare in Italia a gradirebbe eccome la destinazione nerazzurra: da Inzaghi, spiegano i colleghi, andrebbe a completare la batteria degli esterni di destra assieme a Dumfries, mentre l’alternativa a Gosens a sinistra diventerebbe Darmian , con Dimarco jolly utile in caso di necessità.

Insomma, il laterale scuola Milan, che Giulini valuta tra gli 8 e i 10 milioni di euro, è più vicino alla Beneamata, ma è comunque saggio tenere vive anche altre tre piste, più complesse o meno a portata del club, per diversi motivi. Il preferito in assoluto resta Destiny Udogie, esterno mancino dell’Udinese, la cui valutazione di 25 e passa milioni ha invitato la dirigenza a guardare altrove. Ecco perché nelle scorse settimane, l'Inter aveva chiesto informazioni anche su Andrea Cambiaso, anche qui vedendosi sbattuta in faccia una richiesta giudicata eccessiva (10 mln di euro), specie per un giocatore frenato nell’ultimo torneo dagli infortuni e con un contratto in scadenza nel 2023. In fondo al mazzo, si legge sulla rosea, resta sempre viva la soluzione che porta a Federico Bernardeschi, free agent dopo che non ha rinnovato con la Juve.

