A meno di sorprese, sarà Piotr Zielinski a prendere in mano le chiavi del centrocampo dell'Inter nel derby d'Italia di stasera con la Juve. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma che il polacco ieri ha superato Kristjan Asllani, che sente ancora fastidio al ginocchio, nel ballottaggio per ricoprire il ruolo di play davanti alla difesa al posto dell'infortunato Hakan Calhanoglu. Non è ancora una scelta definitiva perché Simone Inzaghi scioglierà il dubbio in mattinata, dopo la rifinitura. In ogni caso, precisa la rosea, non è una bocciatura nei confronti dell'albanese, il vice-Calha naturale a livello tattico, ma una scelta legata alle sue condizioni non ottimali.

