Un abbraccio grande quanto tutto il mondo. "La torre di Alexanderplatz nel cuore di Berlino e lo skyline di Atlanta, negli Stati Uniti. L’Oceano Atlantico che bagna Miami e i tramonti sui canali di Amburgo. L’Inter ha risposto presente in ognuno di questi contesti, pungendo con i suoi talenti in giro per il globo, dall’Olympiastadion al Hard Rock Stadium". Questa la premessa, anche un po' romantica, che la Gazzetta dello Sport fa per dire che "nessun’altra squadra ha portato più gol dei nerazzurri durante i due tornei continentali di questa estate, l’Europeo e la Coppa America: ben 10".

Seguti da Real Madrid con otto, Liverpool con sette, il Bayern e il Borussia Dortmund con sei e infine il Psg, il Barcellona, lo United, il City e il Crystal Palace, tutti con cinque. Una tabella che porta per il 50% il nome di Lautaro Martinez, capocannoniere della Coppa America conclusa da poco: "La prima al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta contro il Canada, la seconda al MetLife di East Rutherford contro il Cile, mentre il terzo, il quarto e il quinto squillo sono arrivati all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, contro Perù e Colombia. Argentina campione d’America per la seconda volta di fila". Il resto dei gol, esattamente la metà è arrivato con l’Europeo. Nicolò Barella e Alessandro Bastoni con l'Italia, al Signal Iduna Park di Dortmund. De Vrij, invece, si è reinventato bomber la sera del 6 luglio nei quarti contro la Turchia di Calhanoglu, eliminandolo dal Torneo. Hakan invece, cecchino dal dischetto ha segnato alla Repubblica Ceca e per finire c'è anche Marko Arnautovic. "L’uomo con l’orologio di Mourinho ancora in cassaforte ha segnato il gol del 3-1 alla Polonia, anche lui a Berlino.".

