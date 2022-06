L'Inter ha scelto: avanti tutta su Raoul Bellanova , l'esterno destro del Cagliari che piace per potenzialità e personalità. Costo del cartellino sugli 8 milioni, cifra che si abbasserà con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica ( Casadei il nome più gettonato). Bellanova ha superato gli altri tre concorrenti al casting: in primis, Destiny Udogie, esterno mancino dell’Udinese, troppo costoso con quella valutazione maxi da 25 milioni. Sul genoano Andrea Cambiaso, anche lui classe 2000 e anche lui retrocesso come Bellanova, permangono altri dubbi di natura tecnica, nonostante sia un esterno sinistro puro e quindi perfetto per il ruolo che fu di Perisic", conferma la Gazzetta dello Sport.

Federico Bernardeschi, invece, è un caso a parte perché considerato una occasione a zero, da cogliere solo eventualmente (viste le alte pretese di stipendio) e per fare ben più di un ruolo. E occhio a Denzel Dumfries, il cui futuro è tornato in bilico: valutazione sui 30 milioni. "Sia l’Inter che lui si stanno curiosamente guardando intorno e al momento non si è andati oltre ad alcune manifestazioni di interesse - sottolinea la Gazzetta -. Fumosa quella del Bayern, Una, in particolare, potrebbe però diventare più intensa visto il feeling tra l’allenatore e Denzel: Ten Hag, connazionale e costruttore del nuovo Manchester United, stima tanto l’interista e cerca un giocatore su quella fascia per iniziare a rincorre City e Liverpool. Se Dumfries per davvero andasse via, a quel punto l’Inter dovrebbe organizzare la contraerea e prendere un altro esterno destro: stavolta servirebbe un big".

