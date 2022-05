Simone Inzaghi potrà contare sulla sua truppa al completo per l'ultimo assalto allo Scudetto di domenica contro la Samp, salvo imprevisti dell'ultima ora. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, unico assente all'allenamento odierno era l'uruguayano, che aveva saltato la finale di Coppa Italia e il Cagliari per un fastidio muscolare. Vecino comunque ha lavorato bene in personalizzato e già domani dovrebbe tornare con i compagni, per poi essere convocato per il match di San Siro. Probabile che contro i blucerchiati Inzaghi riproponga i fedelissimi, con il consueto ballottaggio tra Edin Dzeko e Joaquin Correa per affiancare Lautaro Martinez. Classico ballottaggio a destra tra Denzel Dumfries e l'apriscatole del match di Cagliari Matteo Darmian.