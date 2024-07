Abbandonate per il momento le piste di mercato che conducono a Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, principalmente perché non in linea con i criteri dettati da Oaktree, l'Inter - secondo Gazzetta.it - starebbe concentrando la sua attenzione nelle ultime ore soprattutto su Jakub Kiwior. polacco classe 2000 in uscita dall'Arsenal, a maggior ragione ora che Mikel Arteta si sta preparando ad accogliere dal Bologna Riccardo Calafiori per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Proprio l'ex Spezia è finito nel mirino dei felsinei, destinazione non gradita al diretto interessato perché spera di raggiungere un club ancor più ambizioso.

L'altra soluzione, come anticipato ieri da Sky Sport, è rappresentata da Robert Renan, brasiliano classe 2003 di proprietà dello Zenit, ora in prestito all'Internacional, il cui costo del cartellino si prospetta alto.

