Per cancellare un 2022 da brividi, l'Inter di Simone Inzaghi si aggrappa anche alla storia per dare una svolta alla sua stagione, che giungerà a un bivio domenica sera all'Allianz Stadium. Contro la Juve, si legge sulla Gazzetta dello Sport, per dare la dimensione della difficoltà dell'impresa, basta dire che non è riuscita nemmeno ad Antonio Conte che, però, battendo i bianconeri a San Siro, cominciò a credere definitivamente allo scudetto. "Inzaghi vuole appoggiarsi a quel precedente per liberare la testa dei suoi dalla paura di un “fallimento” che in pochi potevano prevedere alla fine del girone di andata", scrive il collega della rosea. Rievocando un altro precedente felice per Simone, che riuscì ribaltare Allegri a domicilio nel 2017 con una doppietta di Immobile dichiarando all'Italia di essere un tecnico top. Convinzione poi fortificata dalla vittoria della Supercoppa 2017, sempre contro Max e la Juve." Da quel giorno, infatti, Inzaghi divenne il primo nome per il post Allegri ogni volta Max sembrava vicino all’addio. E pensare che la scorsa estate le strade dei due si sono ancora incrociate: Allegri doveva essere il post Conte, poi scelse la Juve, spalancando a Simone le porte di Appiano", la chiosa del pezzo della Gazzetta dello Sport.