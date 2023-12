Inzaghi ritrova Dumfries. Dopo l'infortunio di Napoli, l'olandese ieri è tornato ad allenarsi in campo e tra oggi e domani è previsto il rientro in gruppo, in modo da mettersi a disposizione del tecnico. C'è la volontà di portarlo in panchina a Genova, passo propedeutico alla totale disponibilità per il Verona.

Proprio col Verona, poi, dovrebbe esserci il ritorno anche di Lautaro e Dimarco. Entrambi - come racconta la Gazzetta - ieri hanno svolto solo terapie e certamente non ci saranno a Genova. Al Ferraris, Inzaghi riproporrà ancora Arnautovic con Thuram in attacco, mentre resta vivo il duello Bisseck-Pavard per la difesa.