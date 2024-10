Hakan Calhanoglu è in ritiro con la sua Turchia, ma è già stato avvertito: appena tornerà a Milano, il centrocampista dovrà vedere gli investigatori della Mobile e rispondere alle domande sul rapporto con i capi ultras dell'Inter ora in carcere nell'inchiesta sulle due curve di Milano. Calha è atteso in Italia nella giornata di martedì, poi tra mercoledì e giovedì ci sarà la sua audizione, rende noto La Gazzetta dello Sport.

Calhanoglu sarà il terzo nerazzurro chiamato a testimoniare dopo Simone Inzaghi e Javier Zanetti: nessuno dei tre è indagato, ma tutti hanno avuto contatti di qualche tipo con il tifo organizzato. "Nel caso di Calha, la lente serve a ingrandire il rapporto con Marco Ferdico, ormai ex capo della curva interista detenuto a Voghera - spiega il quotidiano -. Quest'ultimo, intercettato, diceva che avrebbe passato ad agosto del 2023 «una serata a cena con la propria famiglia e quella di Antonio Bellocco»: è l'erede dell'omonima cosca della 'ndrangheta riuscitasi a infiltrare nella Nord. Si legge ancora nell'ordinanza che spesso «Ferdico avrebbe incontrato il turco ricevendo in dono magliette date poi a Bellocco»". Resta invece ancora da decidere il giorno della convocazione per Davide Calabria, prevista per venerdì scorso e poi slittata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!