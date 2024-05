Resiste la suggestione per il classe 2006 George llenikhena, talento francese esploso quest'anno nell'Anversa, ma la concorrenza è cresciuta tantissimo.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, gli scout nerazzurri, Marotta e Ausilio sono rimasti impressionati da questo giovanissimo attaccante, ma l'asta che probabilmente si scatenerà rischia seriamente di mettere fuori gioco il club campione d'Italia. Sanchez è in uscita, al suo posto è stato preso Taremi. Resta in bilico, invece, Arnautovic. La quinta punta, in caso di permanenza dell'austriaco, sarebbe un giovane.