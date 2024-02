La bomba di mercato ieri: Mbappé ha comunicato al PSG che lascerà il club a parametro zero a fine stagione. Con ogni probabilità, l'asso francese si unirà al Real Madrid. E allora si apre una falla nell'attacco dei parigini che allarma tutte le big d'Europa, comprese le italiane: dove andrà a pescare per sostituire Mbappé?

La Gazzetta dello Sport spaventa i tifosi italiani citando Leao, Osimhen e pure Lautaro. Proprio l'argentino sarebbe il più "compatibile" per i piani del PSG, sia per status che per questioni tecnico-tattiche. Secondo la rosea, i parigini stanno seguendo con interesse le vicende legate alla trattativa per il rinnovo con l'Inter che arriva "a stento" a 8 milioni a stagione e lo valuta sui 150, senza considerare nessuno incedibile. "Se il Psg si presentasse con un centinaio di milioni garantiti, la trattativa potrebbe scorrere veloce", si legge.

