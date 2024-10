C'è un ultimo grande dubbio di formazione per Inzaghi in vista di Roma-Inter di domani: Barella o Frattesi? Il sardo è reduce da circa un mese di stop, ma ha tanta voglia di tornare titolare dopo il problema muscolare alla coscia che lo aveva fermato dopo il derby.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, dall'altra parte c'è un Frattesi in grande spolvero e sempre più integrato negli schemi di Inzaghi. E allora proprio l'ex Sassuolo potrebbe partire dall'inizio domani all'Olimpico, con Barella dentro per uno spezzone in vista della Champions a Berna di mercoledì. Anche perché, per il resto, la mediana sarà priva di Zielinski (forse anche con lo Young Boys) e Asllani non è al meglio dopo una botta subita ieri in allenamento.

Per il resto, classico ballottaggio Pavard-Bisseck in difesa e Thuram-Lautaro in attacco, con Taremi "uomo di coppa".