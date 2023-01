Persa l'occasione di difendere di nuovo la porta dell'Inter ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Parma del veterano Gianluigi Buffon, Samir Handanovic potrebbe addirittura tornare a disposizione di Simone Inzaghi, ovviamente in panchina, sabato sera, quando a San Siro si presenterà il Verona. Il problema al soleo, si legge su Gazzetta.it, è di poco conto e il portiere sloveno lo sta superando bene: dipenderà da che risposte darà nelle prossime ore, ovviamente con le solite parole d'ordine, 'non rischiare', valida anche per gli altri acciaccati nerazzurri.