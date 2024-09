Quest’anno più che negli anni passati, Simone Inzaghi dovrà dimostrarsi abile nella gestione del turnover. Come riportato da Gazzetta.it, con l’aumento delle gare ufficiali sarà fondamentale ruotare nel modo giusto uomini e risorse e non lasciare fuori giocatori di spessore come Frattesi, Zielinski e Taremi.

“Il trio finora - si legge - ha messo insieme 169 minuti su 270: Taremi è partito titolare contro il Lecce perché un affaticamento aveva messo ko Lautaro, Frattesi ha viaggiato sulle medie della stagione passata, primo dei non eletti pronto a subentrare e a spaccare il mondo. Zielinski no, lui è ancora a corto di minuti: un infortunio lo ha frenato alla prima giornata, poi è rimasto a guardare i compagni fare festa due volte. «Mi aspettano nuove sfide, non vedo l’ora di giocare a san Siro», ha fatto sapere dal ritiro con la sua Polonia.

Probabile che il battesimo in nerazzurro arrivi qualche chilometro più in là, perché il 15 settembre l’Inter andrà a Monza a caccia di punti da 1o posto ed è proprio in Brianza che Piotr potrà iniziare a dispensare idee e giocate nel centrocampo nerazzurro. Zielinski avrà spazio, come pure Frattesi: l’intervento di Barella pare sincronizzato con l’agenda del club, aria nuova nel naso di Nicolò e nei polmoni dell’Inter tra Champions e derby. Taremi avrà un’altra occasione dall’inizio, e il viaggio intercontinentale di Lautaro gli spalanca le porte di Monza. La ThuLa potrà ricomporsi in Europa", si legge.