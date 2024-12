Davide Frattesi scalpita: l'ex Sassuolo, approfittando della probabile assenza di Barella, si candida a vestire la sua sesta maglia da titolare in questo campionato, tante quante quelle indossate per tutto il torneo dell'anno passato.

Frattesi - secondo la Gazzetta dello Sport - al momento è in vantaggio su Zielinski per completare il reparto anti-Como assieme a Calhanoglu e Mkhitaryan. Barella è in forte dubbio per il fastidio all'adduttore della coscia destra: niente di grave, peccato solo che era nel miglior momento della stagione come sottolineato anche dall'eurogol segnato alla Lazio. Ad ogni modo, il sardo al massimo andrà in panchina, quindi per Frattesi c'è eccome lo spazio di iniziare dal 1' lunedì sera a San Siro.

Rispetto all’anno scorso in cui giocava a singhiozzo soprattutto in Serie A, il Frattesi 2024-25 ha ora trovato maggiore continuità pure in campionato. L’azzurro ha sfruttato gli infortuni di chi gli stava davanti, certo, ma è indubbiamente cresciuto nel suo status nerazzurro: non sarà ciò che ancora vuole, ma un passetto in avanti almeno c’è, spiega la rosea.

