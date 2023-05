"Serenità". È stata questa, secondo La Gazzetta dello Sport, la parola d'ordine usata da Simone Inzaghi nel discorso pre partita del primo Euroderby di Champions. Il tecnico dell'Inter "ha rimarcato a tutti che sapevano quello che dovevano fare, come difendersi dagli attacchi del Milan e come mettere in difficoltà i rossoneri - si legge -. Andiamo in campo e facciamo quello che siamo capaci di fare, con attenzione e concentrazione al massimo: ecco il senso delle sue frasi. Poche parole, pochi concetti perché i 5 successi consecutivi (ora diventati 6) avevano già riempito il serbatoio della convinzione del gruppo".

Ma non è tutto. Nella seduta di ieri mattina ad Appiano Gentile, infatti, i nerazzurri sono rimasti in campo per un'ora e mezzo a provare e riprovare schemi, calci di punizione e calci d'angolo. E il risultato si è visto nell'1-0 siglato da Dzeko.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!