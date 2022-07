Edin Dzeko è già da ieri ad Appiano Gentile . Doveva arrivare mercoledì, si è presto qualche giorno di vacanza in meno per potersi rimettere in moto nei tempi giusti. Come spiega la Gazzetta dello Sport , "nei prossimi giorni è probabile che Edin possa avere un faccia a faccia con Simone Inzaghi , con cui il rapporto è sempre stato di massima stima e rispetto".

Motivo dell'incontro: chiarirsi in termini di programmi. "Dzeko vorrà capire se il pensiero del tecnico è rimasto lo stesso. Lui vuole restare, ma non per fare la comparsa", riporta la rosea. Un anno fa fu proprio il tecnico a chiedere il bosniaco. La stima tecnica e umana per il giocatore non è scemata.