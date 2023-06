Edin Dzeko sta per dire addio all'Inter. Nessun rinnovo dopo due anni di grandi soddisfazioni, ma una carta d'identità che parla chiaro. E allora il bosniaco è in procinto di accettare l'offerta turca del Fenerbahçe come conferma la Gazzetta dello Sport. "Il Fener ha convinto Edin che, pure, fino all’ultimo ha dribblato le domande sul futuro fatte dai giornalisti bosniaci nella conferenza stampa di introduzione alla partita di oggi con il Lussemburgo: «Sono decisamente in vacanza da mercoledì», si è limitato a dire prima dell’ultima gara della stagione che vale per la qualificazione a Euro 2024. In realtà, prima ancora della scelta turca, non ha attecchito in casa Dzeko la proposta al ribasso fatta dall’Inter rispetto allo stipendio da 5 milioni l’anno percepito nell’ultima stagione", si legge.

