Prima della notizia della notte (Dybala che accetta l'offerta della Roma) La Gazzetta dello Sport oggi in edicola già riportava della proposta ufficiale: 4 milioni di euro come parte fissa, 1,5 milioni di bonus variabili, legati alle prestazioni personali e di squadra. "Dybala è stanco di restare ai margini, di aspettare, di continuare ad allenarsi da solo a Torino", riporta ancora la rosea, secondo Marotta non è nelle condizioni di portare avanti l'affare e lo ha ribadito tre giorni fa all'entourage. "Per Paulo l’Inter è stata a lungo quasi una certezza: prima dello sbarco di Lukaku si sentiva il nerazzurro addosso e immaginava lui stesso di essere il gemello di Lautaro - si legge -. Poi, dopo che l’uragano belga è arrivato ad Appiano e la gerarchia del mercato interista è cambiata, l’Inter per Dybala è scolorita un po’ alla volta".