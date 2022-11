Inzaghi si porta dietro un paio di dubbi di formazione secondo la Gazzetta dello Sport. Il primo riguarda la difesa: Acerbi in vantaggio su De Vrij. Il secondo, invece, è per la fascia destra: Dumfries o Bellanova? Al momento, l'olandese appare davanti. Per il resto - secondo la rosea - in campo i 'soliti noti', quindi niente Brozovic e niente Correa dall'inizio.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.