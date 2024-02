Inzaghi prepara il turnover per Lecce-Inter, con la sentita sfida con l'Atalanta in arrivo mercoledì. Il primo cambio potrebbe essere tra i pali: ieri Sommer non si è allenato per una leggera sindrome influenzale e oggi verrà rivalutato. Se sarà ok si imbarcherà con la squadra sul volo direzione Puglia alle 18, altrimenti toccherà ad Audero.

L'altro cambio certo sarà in attacco (Thuram sarà ai box 10-15 giorni per l'elongazione all'adduttore destro) e Lautaro ha bisogno di riposo, ma secondo La Gazzetta dello Sport il capitano potrebbe iniziare con Sanchez e poi fare staffetta con Arnautovic. Discorso identico per Calhanoglu e Asllani, mentre Frattesi farà riposare Barella. In difesa può partire dalla panchina Bastoni, che è anche diffidato), mentre a destra Dumfries è in vantaggio su Darmian. "Acerbi e Thuram tornano tra Genoa e Bologna per essere al top a Madrid", chiosa la rosea.

