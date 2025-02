Non solo Thuram. C'è un altro dubbio di formazione in casa Inter e non riguarda l'attacco, dove Arnautovic è stato pienamente recuperato. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Inzaghi sta riflettendo sull'assetto difensivo da schierare domani sera a Torino contro la Juventus.

Il duello per una maglia è quello tra De Vrij e Acerbi. Il primo è stato spremutissimo negli ultimi mesi a causa dell'infortunio del secondo. E proprio l'ex Sassuolo, contro la Fiorentina, è tornato a giocare 90 minuti dopo quasi tre mesi e le risposte sono state eccezionali.

Durante l’allenamento di ieri c’era di nuovo l’italiano tra Pavard e Bastoni - riferisce la rosea -, ma molto dipenderà dalle prove della vigilia, oggi ad Appiano, prima di partire in treno per Torino a metà pomeriggio.