Il grande dubbio di formazione per Inzaghi in vista del match di domani contro la Lazio riguarda ancora la fascia sinistra. Oggi - secondo la Gazzetta dello Sport - in leggero vantaggio c'è Gosens , con Dimarco e poi Darmian a inseguire. "La rifinitura di stamattina dovrebbe chiarire qualche dubbio in tal senso. Certo è che sull’aspetto offensivo la qualità di Dimarco non può esser sottovalutata", si legge.

Out Mkhitaryan, che punta il derby. Mentre restano da valutare le condizioni di Bellanova: l'esterno ex Cagliari dovrebbe essere della spedizione, ma una decisione sarà presa solo oggi. "Inzaghi è stato molto attento in questi giorni a gestire i carichi di lavoro. Dopo la gara con la Lazio non ci sarà più spazio per settimane di lavoro lunghe. I carichi di questi giorni sono stati dosati anche a livello individuale: va evitato il rischio di infortuni muscolari. Il turnover, anche a gara in corso, resta una necessità. Sull’undici iniziale di domani, in ogni caso, al netto del dubbio sulla fascia sinistra non ci dovrebbero essere grosse sorprese. Probabile, invece, che qualche avvicendamento si possa vedere con la Cremonese: Asllani, ad esempio, avrà presto una chance dal primo minuto", assicura la rosea.