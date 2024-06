L'Inter accelera sui rinnovi di contratto. Dopo l'accordo raggiunto con Lautaro Martinez e l'annuncio della firma di Nicolò Barella (RILEGGI QUI), nella giornata di domani Tullio Tinti farà tappa nella sede nerazzurra per continuare i discorsi sul prolungamento di Simone Inzaghi. Lo rende noto La Gazzetta dello Sport, spiegando che il più ormai è fatto che "l'incontro potrebbe addirittura essere risolutivo in una trattativa nella quale l'esito positivo non è di fatto mai stato in dubbio".

L'attuale accordo tra l'Inter e Inzaghi andrà in scadenza nel 2025, ma per lui è pronto un nuovo contratto fino al 2027 con ingaggio che dovrebbe passare dagli attuali 5 milioni di euro annui attuali di base a 6,5 più i bonus, da definire nel faccia a faccia di domani.

