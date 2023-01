Alla luce dell'addio di Milan Skriniar nelle prossime ore o al più in estate, la situazione legata al rinnovo contrattuale di Stefan de Vrij diventa ancora più importante nell'ottica della strutturazione del reparto difensivo interista del presente e del futuro. L'olandese, che come lo slovacco è legato ai nerazzurri da un accordo che scade il 30 giugno prossimo, deve valutare un'offerta formulata da Marotta e Ausilio a cifre più basse rispetto ai 4 milioni di euro circa percepiti adesso. L'ex Lazio sta riflettendo, ma è tentato dal ritorno in patria o da una esperienza nella Liga. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.