Tre nodi per Inzaghi, uno per reparto. La Gazzetta dello Sport mette in guardia: l'Inter non è ancora perfetta e c'è da lavorare in vista del debutto in campionato.

LA DIFESA - La rosea parla di un De Vrij non brillante, sempre in difficoltà in questo precampionato e, più in generale, in calo da qualche mese. Il contratto in scadenza nel 2023 non aiuta: di rinnovo ancora non si parla. E allora? Non si esclude lo spostamento di Skriniar in mezzo con l'inserimento di D'Ambrosio sul centro-destra. E poi manca ancora un tassello che sostituisca Ranocchia: "All’Inter è stato proposto Tanganga del Tottenham, che però non entusiasma. Fino a prova contraria, l’opzione Acerbi resta viva, a maggior ragione ora che si avvicina la scadenza di fine mercato. Perché sarà un’operazione last minute, questo s’è capito", si legge.