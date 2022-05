Saranno tanti quelli che oggi, dopo Inter-Samp, saluteranno Milano. La Gazzetta dello Sport fa l'elenco di chi lascerà i nerazzurri dopo i 90 minuti odierni: Vidal, Sanchez, Caicedo, Radu, Kolarov, Ranocchia e Vecino. "Basterebbero i primi due per far sorridere la casse - sottolinea la rosea -. L’addio dei sette, ancor di più: vale un risparmio di circa 35 milioni di euro lordi, per un monte stipendi che per la stagione in corso va calcolato sui 150 milioni. Siamo al 23%, in linea teorica oltre il risultato. Ma è chiaro come non si tratti di conti definitivi. Perché i partenti andranno comunque sostituiti, dunque parte di questo risparmio svanirà. E perché per almeno due di questi, i cileni, sarà con ogni probabilità necessario un incentivo all’uscita: per Vidal è già stabilito, 4 milioni". Sanchez piace in Spagna, Vidal è in bilico tra Flamengo e Colo Colo.