La situazione più spinosa - come spiega la Gazzetta - è quella di Sanchez, accantonato da Inzaghi e fuori anche dalle amichevoli. Li continua a rifiutare destinazioni poco gradite poiché ambisce a trovare spazio in una big europea. E l'Inter non può fare altro che attendere. "Non hanno avuto conferma le voci sul Napoli, neppure quelle provenienti dalla Spagna di un interesse presunto del Siviglia. Il sogno di Alexis, ancora vivo, è quello di tornare al Barcellona. All’Inter il suo stipendio pesa 10 milioni lordi, grazie ai benefici del Decreto Crescita", ricorda la rosea.

Anche su Pinamonti il nodo non si scioglie. Il no alla Salernitana ha di nuovo complicato i piani di Marotta che aveva in mano l'accordo con i campani. Lui aspetta Atalanta o Sassuolo. Timidi interessi dalla Bundesliga per Lazaro, qualcosa in Italia per Salcedo e Agoume. Ma nulla ancora di concreto. "L’Inter ha già diminuito di circa 35 milioni di euro lordi - al netto dell’incentivo concesso a Vidal - il monte ingaggi con gli addii fin qui completati. Superare quota 50, vorrebbe dire aver centrato il traguardo chiesto dalla proprietà. E magari aver fatto spazio all’ultimo colpo in entrata del mercato, il difensore centrale chiesto da Inzaghi per completare il reparto", evidenzia il giornale.