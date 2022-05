Romelu Lukaku spinge per tornare all'Inter, ma uno degli ostacoli da saltare riguarda gli intrecci tra agenti e legali. Ad approfondire l'argomento ci pensa Gazzetta.it , che in un pezzo ad hoc racconta come la scorsa settimana ci sia stato un vero e proprio ingorgo tra le parti. Federico Pastorello (da cui il belga ha preso le distanze dopo l'intervista a Repubblica) ha infatti parlato con Piero Ausilio del futuro di Sebastiano Esposito e di Federico Bernardeschi , senza mai citare Big Rom . Negli stessi istanti, racconta la rosea , l'avvocato Sebastien Ledure si è invece sentito con l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta : nella conversazione è spuntato anche il nome di Lukaku.

In attesa di capire come si evolveranno i discorsi societari in casa Chelsea, resta comunque da chiarire anche il rapporto tra l'ex 9 dell'Inter ed i suoi rappresentanti. "Sabato - si legge nel pezzo - c'è stata una telefonata tra Federico Pastorello e Sebastien Ledure. Risultato? Una sostanziale tregua. Il mandato dell'agente è in scadenza a fine giugno, ma il rapporto potrebbe essere prolungato con degli incarichi per soluzioni estere".

