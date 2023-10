Ai box da dopo Inter-Bologna, gara in cui giocò uno spezzone di gara nel finale di secondo tempo, Juan Cuadrado lavora per ritornare a disposizione di Simone Inzaghi per domenica, quando a San Siro è in programma la sfida contro la Roma. Intanto, il colombiano, evidenzia la Gazzetta dello Sport, ha dato un piccolo indizio social circa il suo recupero commentando un post su Instagram di Hakan Calhanoglu: "Fra un poco balliamo insieme", ha scritto l'ex Juve, che in questi giorni sta seguendo un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine achilleo sinistro.

